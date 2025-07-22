Prenses Kate, Meghan Markle’ı gizlice izlettirdi mi?

İngiliz basınına göre Galler Prensesi Kate Middleton, bir zamanlar en yakın yardımcısı olan Natasha Archer’ı Meghan Markle’ı gözlemekle görevlendirmiş. Evet, yanlış okumadınız. Resmi olarak “stil danışmanı” olarak görev yapan Archer, iddiaya göre Meghan'ın her adımını gözlemlemiş, notlar tutmuş, hatta Kate’e raporlar bile sunmuş

Moda danışmanlığından Kraliyet ajanlığına

Natasha Archer, yıllar boyunca Kate’in yanında adeta görünmez bir el gibiydi. Kıyafetlerini o seçiyor, programları için giyeceklerini hazırlıyor, hatta doğum sonrası hastane çıkışında giydiği elbiselere kadar her detayı o planlıyordu. Ama şimdi öğreniyoruz ki, bu yakınlık sadece gardırop meselesi değilmiş.

İddiaya göre Meghan Markle saraya girdikten sonra Natasha’nın görev tanımı değişmiş. Özellikle Meghan’ın saray içindeki davranışları, çalışanlarla olan ilişkisi, yüz ifadeleri... Hepsi dikkatle gözlemlenmiş. Saray eşrafı yeni gelinin “kurallara uyup uymayacağını” anlamaya çalışıyordu belki de.

Moda danışmanı sosyal medyadan ajanlık mı yapıyordu?

İşin dikkat çekici başka bir yönü de Natasha Archer’ın sosyal medya hareketleri. Archer, Meghan Markle’la bağlantılı tüm hesapları —yalnızca onun kişisel hesabı değil, stilistinden makyözüne kadar kim varsa— bir bir takip ediyordu ve hesabı da gizliydi.

Görevden ayrılır ayrılmaz ise bu hesapları takipten çıktı ve profilini yeniden gizli yaptı. Bu hareketin ardından Kate Middleton adına onun tarzını, tercihlerini, hatta kimlerle çalıştığını yakından gözlemlediği artık yüksek sesle konuşuluyor.

Kate’in saray stratejisi miydi?

Prenses Catherine, bugüne kadar hep zarif, soğukkanlı, neredeyse kusursuz imajıyla anıldı. Ama bu son olay bize başka bir Kate’i gösteriyor. Ve işin ilginci, bence Kate’i pek de yadırgamıyoruz. Zira Meghan’ın William ve Kate’e olan tavırları, Harry’i aileden uzaklaştırması, Kraliyet’in bütün kuralları bilip gelmesine rağmen kendince “asi gelin” imajı vermeye çalışması ve Prenses Diana’ya öykünmesi gibi durumlar Kate’in gardını almasına sebep olmuş olabilir.

Artık kendine çalışacak

Bu arada moda danışmanı Natasha Archer, Getty ajansının kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evli. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Archer, Kate ile çalışmayı kendi danışmanlık şirketini kurmak için bıraktı.

Kate, bu hikâyede kötü mü? Belki hayır. Belki sadece sarayın dengesini korumaya çalışan biri. Ama yöntem tartışılır. Meghan ise kurban mı? O da tam olarak değil belki… Zira bu ailede herkes bir şekilde kendisini korumaya çalışıyor gibi görünüyor.