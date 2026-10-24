Güneş panellerinin altında koyun otlatıyorlar! Nedeni şaşırttı

Uygulama, çiftçilere düzenli gelir sağlarken kırsal bölgelerde istihdamın ve tarımsal üretimin gelişmesine de katkıda bulunuyor. Ancak koyun sayısının artması, bitki örtüsünün daha iyi kontrol edilmesini sağlasa da bal arıları açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

GÜNEŞ PANELLERİNİN ALTINDA KOYUN OTLATMAK EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

ABD'deki özel bir araştırma üniversitesinin araştırmacıları tarafından yürütülen iki ayrı çalışma, güneş enerjisi santrallerinde koyun otlatmanın çevresel ve ekonomik etkilerini inceledi.

Güneş enerjisi üretimiyle hayvancılığı aynı alanda buluşturan bu yöntem, uluslararası literatürde 'solar grazing' olarak adlandırıldı.

Uygulamada koyunlar, güneş panellerinin çevresinde ve altında yetişen otlarla besleniyor. Böylece santral arazisindeki bitki örtüsü doğal yollarla kontrol altında tutulurken çiftçiler de otlatma hizmeti karşılığında gelir elde edebiliyor.

Ancak araştırmacılara göre başarılı bir uygulama için arazide kaç koyun bulunduğu büyük önem taşıyor. Koyun sayısının az olması, otların yeterince kontrol edilememesine ve ek biçim maliyetlerine yol açabilir. Aşırı otlatma ise bazı yararlı böceklerin sayısını azaltabilir.

KOYUN SAYISI ARTTIKÇA BAL ARILARI AZALABİLİYOR

Özel araştırma üniversitesi bünyesinde New York eyaletinin Dryden bölgesindeki Cascadilla Community Solar Farm'da üç yıl boyunca yürütülen araştırmada, farklı otlatma yoğunluklarının böcek popülasyonları üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmada hektar başına iki koyun bulunan alanlarda yabani arılar, bal arıları ve uğur böceklerinin toplam sayısının, biçim yapılan kontrol alanına kıyasla yüzde 38 daha yüksek olduğu belirlendi. Bal arılarının sayısı ise yüzde 83 arttı. Toplam artışta en büyük payın bal arılarından kaynaklandığı görüldü.

Hektar başına dört koyun otlatıldığında bitki örtüsünün kontrolü iyileşirken yararlı böceklerin toplam sayısı biçim yapılan kontrol alanındaki seviyelere yakın seyretti.

Hektar başına sekiz koyun bulunan alanlarda ise otların kontrolü en yüksek düzeye ulaştı ve koyunların sağlık durumunun iyi kaldığı gözlendi. Buna karşılık bu yoğunlukta bal arılarının sayısı, biçim yapılan kontrol alanına göre yüzde 45 daha düşük ölçüldü.

Bulgular, güneş enerjisi santrallerinde koyun otlatmanın yalnızca bitki örtüsünü kontrol etmekten ibaret olmadığını, uygulamanın böcekler ve genel ekosistem üzerinde de etkili olduğunu gösterdi.

ARAŞTIRMACILARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR OTLATMA VURGUSU

Çalışmanın kıdemli yazarı ve doğal kaynaklar alanında görev yapan Steve Grodsky, araştırmada özellikle hektar başına düşen koyun sayısına odaklandıklarını belirtti.

Grodsky, çiftçilerin günlük çalışmalarında kullandıkları bu ölçütün, bilimsel bulguların uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Güneş enerjisi santrallerinde insan faaliyetleri, enerji üretimi, hayvanlar, bitkiler ve böceklerin aynı ekosistemin parçaları olduğuna dikkat çeken araştırmacı, karar vericilerin olası avantajları ve riskleri birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın ilk yazarı Leana Zoller da koyun otlatma ve yararlı böcekler için uygun yaşam alanlarının korunması konularının güneş enerjisi yatırımlarında giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Zoller'a göre bu iki konunun birlikte ele alınması, çiftçiler ve yerel yönetimler için daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

Araştırma sonuçları, Environmental Research Letters dergisinde yayımlandı.

ÇİFTÇİLER İÇİN SÜRÜ BÜYÜKLÜĞÜNÜ HESAPLAYAN MODEL GELİŞTİRİLDİ

Araştırmacıların yürüttüğü ikinci çalışma ise güneş enerjisi santrallerinde koyun otlatmanın ekonomik boyutuna odaklandı.

İşletme Fakültesi araştırmacılarının geliştirdiği elektronik tablo tabanlı model, çiftçilerin sürülerini büyütme, yeni hayvan satın alma veya hayvan satma kararlarını daha doğru planlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Model; hedeflenen sürü büyüklüğü, işletme giderleri, beklenen gelir ve güneş enerjisi santrallerindeki bitki örtüsü gibi verileri bir araya getirdi. Böylece çiftçiler, farklı arazilerin ihtiyaçlarını ve işletmelerinin ekonomik koşullarını birlikte değerlendirerek daha uygun bir planlama yapabilir.

Söz konusu araç, yalnızca çiftçiler için değil, güneş enerjisi yatırımı yapan şirketler için de önem taşıyor. Şirketler, modelden yararlanarak otlatma anlaşmalarını çiftçilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyebilir ve uzun vadede her iki taraf için de daha sürdürülebilir sözleşmeler hazırlayabilir.

Model, Manufacturing & Service Operations Management dergisinde yayımlanan ayrı bir çalışmada tanıtıldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ SÖZLEŞMELERİ KOYUN ÇİFTLİKLERİNİN BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR

Güneş enerjisi santrallerinde otlatma, çiftçilere yalnızca yem kaynağı değil, aynı zamanda düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor. Bu gelir, işletmelerin yeni hayvan satın almasına, ahır inşa etmesine, ekipman edinmesine ve çalışan istihdam etmesine yardımcı olabilir.

New York ve Vermont eyaletlerindeki güneş enerjisi tesislerinde faaliyet gösteren koyun yetiştiricisi ve danışman Nikola Kochendoerfer'in işletmesinde 700 anaç koyun bulunuyor.

Kochendoerfer, güneş enerjisi projelerinin bazı koyun çiftliklerinin büyümesine katkıda bulunduğunu belirterek otlatma karşılığında ödeme alınmasının çiftçilere yeni bir ekonomik fırsat sunduğunu ifade etti.

Bu gelir sayesinde üreticilerin işletmelerini geliştirebildiğini ve daha güçlü tarımsal işletmeler kurabildiğini vurguladı.

Araştırmacılara göre güneş enerjisi santralleriyle hayvancılık arasında kurulacak doğru iş birlikleri, kırsal bölgelerde yeni iş alanları oluşturabilir ve tarımsal üretimin devamlılığını destekleyebilir.

HAYVANCILIK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ BİRLİKTE BÜYÜYEBİLİR Mİ?

Çalışmanın yazarlarından Vincent Slaugh, güneş enerjisi sözleşmelerinin sağladığı düzenli gelir ve yem olanaklarının koyun yetiştiriciliğinin büyümesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, ABD'de kuzu ve koyun eti ile yüne yönelik iç talebin yerli üretimin üzerinde olduğuna dikkat çekti. ABD'de tüketilen kuzu ve koyun etinin yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığı, ithalatın ağırlıklı olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'dan yapıldığı belirtildi.

Slaugh'a göre koyun yetiştiriciliğinin büyümesi, zamanla et ve yün işleme tesislerinden tarımsal tedarik zincirlerine kadar pek çok sektörü destekleyebilir. Üretimin artması, finansman olanaklarının gelişmesine ve kırsal ekonomilerin güçlenmesine de katkı sağlayabilir.

TÜRKİYE'DE DE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BİR MODEL

Güneş enerjisi yatırımlarının tarımsal faaliyetlerle birlikte planlanması, Türkiye açısından da değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle uygun arazi ve bitki örtüsü koşullarına sahip tesislerde kontrollü otlatma, bitki yönetimi ile hayvancılığı bir araya getirebilir.

Bununla birlikte ABD'de elde edilen sonuçların Türkiye'de de aynı şekilde ortaya çıkacağı varsayılmamalı. İklim, bitki türleri, su kaynakları, koyun ırkları, arı popülasyonları ve santrallerin teknik özellikleri uygulamanın sonuçlarını değiştirebilir.

Bu nedenle Türkiye'de benzer projeler planlanırken yerel koşullara uygun otlatma yoğunluklarının belirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve çiftçilerin ekonomik ihtiyaçlarının dikkate alınması önem taşıyor.

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