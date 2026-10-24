Çöpten ev yaptılar! Eski kot pantolonlar ve 20 bin diş fırçası inşaat malzemesi oldu

İngiltere’de bulunan Brighton Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Brighton Waste House, sürdürülebilir mimariye farklı bir bakış açısı getiriyor. Mimar Duncan Baker-Brown öncülüğünde geliştirilen proje, atık olarak görülen malzemelerin yeniden kullanılarak yapı sektörüne kazandırılabileceğini ortaya koydu.

Yapıda yüzde 85’ten fazla geri dönüştürülmüş veya atık malzeme kullanıldığı belirtildi. Eski kot pantolonlardan DVD’lere, diş fırçalarından ahşap parçalarına kadar pek çok farklı malzeme, binanın çeşitli bölümlerinde değerlendirildi.

Projenin temel amacı, normal şartlarda çöpe gidecek malzemelerin inşaat sektöründe nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve atık miktarını azaltmaya yönelik alternatif yöntemler geliştirmek.

DUVARLARINDA YAKLAŞIK 20 BİN DİŞ FIRÇASI BULUNUYOR

Brighton Waste House’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, duvarlarında kullanılan binlerce atık diş fırçası. Üniversitenin paylaştığı bilgilere göre yapıda yaklaşık 20 bin kullanılmış diş fırçası bulunuyor.

Belgelerde, zemin kattaki bir duvar boşluğunda 19 bin 800 diş fırçasının kullanıldığı kaydedildi.

Diş fırçalarının önemli bir bölümünün Gatwick Havalimanı’ndan kalkan uçuşlarda kullanılan ve sonrasında atılan ürünlerden toplandığı belirtildi.

Bu malzemeler, geri dönüştürülmüş plastiklerin yapı sektöründeki potansiyelini incelemek amacıyla kullanıldı.

Projede ayrıca farklı atık malzemelerin yalıtım özellikleri de araştırıldı. Lisansüstü öğrencilerinin de katkı sağladığı çalışmalar, atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken maddeler olmadığını, uygun koşullarda farklı işlevler üstlenebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

ESKİ KOT PANTOLONLAR VE DVD’LER DE YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜ

Evde kullanılan sıra dışı malzemeler diş fırçalarıyla sınırlı değil. Eski kot pantolonlar, tıraş bıçakları, DVD’ler, video kasetleri, tuğlalar ve ahşap parçaları da yapının farklı bölümlerinde değerlendirildi.

Bazı malzemeler duvarların içindeki boşluklara yerleştirilerek yalıtım açısından işlevleri incelendi. Yapıda ayrıca yaklaşık 10 ton tebeşir atığı ve yüzde 10 oranında kil içeren bir duvarın kullanıldığı belirtildi.

Projenin yaklaşımı, atık kavramını yeniden değerlendirmeye dayanıyor. Çalışmanın felsefesini özetleyen "Atık diye bir şey yoktur, yalnızca yanlış yerde bulunan şeyler vardır" sözü de bu düşünceyi yansıttı.

BRİGHTON WASTE HOUSE, 2025’TE WİLD HOUSE’A DÖNÜŞTÜ

Proje, 2025 yılında The Brighton Wild House adıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu dönüşümle birlikte yalnızca geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı değil, insanların yaşadıkları alanlarla ve doğal çevreyle kurdukları ilişki de ön plana çıkarıldı.

Yeni yaklaşımda farklı ağaç türlerinden elde edilen ahşaplar, söğüt dallarından oluşturulan yapılar ve doğal dokular kullanılıyor. Ayrıca doğal çevreye ait sesleri aktaran bir ses sistemi ve orman manzarasını, ekolojik değişimleri gözlemlemeye yardımcı olan artırılmış gerçeklik özellikli dürbünler projeye dahil edildi.

Üniversitede görev yapan öğretim üyesi Nick Gant, dönüşümün amacını günlük yaşamda yenileyici malzemeleri ve etkileşimli duyusal deneyimleri bir araya getirerek ev kavramını yeniden düşünmek şeklinde açıklıyor.

Bu yaklaşım, sürdürülebilir yapıların yalnızca enerji ve malzeme verimliliğiyle sınırlı kalmayıp biyolojik çeşitliliği destekleyen yaşam alanlarına da dönüşebileceğini göstermeyi hedefliyor.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ PROJEYE KATKI SAĞLADI

Brighton Waste House, yalnızca bir yapı örneği değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma alanı olarak da kullanılıyor. Projenin ilk aşamasında 300’den fazla öğrenci görev aldı. Ayrıca 35 farklı yerel eğitim kurumundan 750’den fazla öğrencinin yapıyı eğitim ziyaretleri kapsamında gördüğü belirtildi.

Brighton Üniversitesi kampüsünde bulunan bina, sürdürülebilir tasarım, malzeme kullanımı ve atıkların yeniden değerlendirilmesi üzerine araştırmaların yürütüldüğü bir alan olmayı sürdürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİYE FARKLI BİR BAKIŞ

Brighton Waste House, günlük yaşamda kolayca çöpe atılan malzemelerin doğru yöntemlerle yeniden değerlendirilebileceğine ilişkin dikkat çekici bir örnek sunuyor. Diş fırçaları, eski giysiler ve elektronik ürünlerden kalan parçalar gibi farklı atıkların yapı malzemesi olarak araştırılması, sürdürülebilir mimarinin alternatiflerini gündeme getiriyor.

The Brighton Wild House ile genişleyen proje ise bu yaklaşımı doğayla uyumlu yaşam alanları fikriyle birleştirdi.

Çalışma, geleceğin yapılarında geri dönüşümün, kaynakların verimli kullanımının ve biyolojik çeşitliliğin birlikte ele alınabileceğine işaret etti.

GÖRSELLER TEMSİLİ YAPAY ZEKADIR.