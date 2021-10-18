YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Priene Antik Kenti'nde yapılan ilk kiliseye ulaşıldı

Priene Antik Kenti'nde yapılan ilk kiliseye ulaşıldı

18.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesindeki kazının başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Altın: - "Bu bahsettiğimiz kilise muhtemelen buradaki ilk Hristiyanların topluca ibadet etmek için kullandıkları ve bunun için inşa ettikleri bir yapı"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti'nde, ilk Hristiyan topluluğun yaptığı 1600 yıl öncesine ait kiliseye ulaşıldı.

İyi korunmuş yapıları ve şehir planından dolayı "Anadolu'nun Pompeisi" olarak bilinen antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert başkanlığında yapılıyor.

Yüksekte olmasından dolayı ziyaretçilerine Söke Ovası'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı da sunan sarp kayalıklar üzerine kurulu antik kent, Athena Tapınağı, tiyatro, Demeter Tapınağı, agora, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion, Mısır Tapınağı, Bizans kilisesi ve konut alanlarıyla dikkati çekiyor.

Kazının başkan yardımcısı Uludağ Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Altın, AA muhabirine, "Izgara planı" adı verilen kent yapılaşmasının burada iyi bir örneğini gördüklerini söyledi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte, paralel uzanan caddeleri dik şekilde kesen sokakların da olduğunu dile getiren Altın, ünlü filozof Bias'ın da burada yaşadığını, Priene'nin aynı zamanda bilim ve sanatın yeşerdiği bölge olarak bilindiğini ifade etti.

Bu yılki kazılarda kent dışındaki mezarlık gibi yapılara yoğunlaştıklarına dikkati çeken Altın, bir kilisenin izlerine ulaştıklarını ve bunun kendileri için heyecan verici olduğunu anlattı.

Kentte daha önce birkaç kilise ve tapınak bulunduğunu anımsatan Altın, "Bu bahsettiğimiz kilise muhtemelen buradaki ilk Hristiyanların topluca ibadet etmek için kullandıkları ve bunun için inşa ettikleri bir yapı. Şu anda buluntuların bize verdiği bilgilere göre bunları söylemek mümkün. Elimizdeki bulgulara göre Priene'deki en erken kilise, diyebiliriz." dedi.

Altın, kilisenin, kentte mezarlık olarak kullanılan alanın içinde yer aldığına dikkati çekti.

Kilisenin dikdörtgen planlı olduğunu anlatan Altın, şöyle devam etti:

"Batı tarafında ayrıca bir avlu var. Kilisenin zemininin, küçük boyutlu taşların yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş geometrik motiflerle süslenmiş mozaik döşemesiyle kaplı olduğunu gördük. Binanın iç duvarlarının da boylu boyunca duvar resimleriyle kaplı olduğunu saptadık. Bu duvar resimleri birkaç farklı katmandan oluşuyor. Bu da bize bu kilisenin, muhtemelen erken Hristiyanlık çağının ilk evrelerinden, belki de Bizans döneminin ilerleyen evrelerine kadar kullanıldığını işaret ediyor. Şu anda sürdürdüğümüz çalışmaların bize gösterdiği üzere Priene'deki ilk Hristiyan cemaatin inşa ettiği bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı bizim için oldukça önemli bir yapı."

1600 yıl önce yapılan kilisenin bir bölümünün gün yüzüne çıkartıldığını aktaran Altın, birkaç yıl içinde de çalışmayı tamamlayarak tarihi yapıyı ziyarete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Antik kentte ilk olarak 1895'li yıllarda Alman arkeologlar tarafından başlatılan kazılarda bu zamana kadar tapınaklar, tiyatro, agora, kamu binaları, dükkanlar ve eğitim binaları ortaya çıkartıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNER Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun
Narkotik köpeği "Gece", ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu bulduNarkotik köpeği "Gece", ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:58
İkindi
16:03
Akşam
18:32
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Şahincı Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.