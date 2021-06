Prime Day için geri sayım başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon’un dünyaca ünlü alışveriş etkinliği Prime Day, bu yıl Türkiye’de 21-22 Haziran'da gerçekleşiyor. Amazon Türkiye bu yıl Prime Day’i, iki gün boyunca Prime üyelerine özel tüm kategorilerde sunulacak binlerce müthiş indirim ve fırsatın yanı sıra Prime Gaming Show Ultimate Crown: Fire and Ice Edition’ın popüler yayıncılar Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)’ın yorumlarıyla renklendireceği iki saatlik özel yayını ile kutluyor.

Prime üyeleri ayrıca, haziran ayına özel Battlefield 4 oyununa da ücretsiz sahip olabiliyor ve Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA Sports FIFA 21, League of Legends ve 20’den fazla popüler bilgisayar, konsol ve mobil oyunda geçerli, yüzlerce lira değerinde oyun içi içeriğe ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming’in ücretsiz oyun içi içerik ve bilgisayar oyunu seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla yenileniyor ve genişliyor.

Prime üyeliği üyelere, sonsuza denk saklayabilecekleri ücretsiz indirilebilir oyunlar, popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, bedava ve hızlı kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Video üzerinden aralarında "Tom Clancy’s Without Remorse", "Solos", “Underground Railroad”, “P!NK: All I Know So Far” gibi birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve film seçkisine de erişim sağlayabiliyor.