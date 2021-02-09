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"Prime Gaming"de şubat ayının ücretsiz oyunları açıklandı

09.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Prime Gaming üyeleri şubat ayında Table Manners, Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom ve Swimsanity oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime üyeleri bu ay Table Manners, Stealth Bastard Deluxe, Spinch, Monster Prom ve Swimsanity oyunlarına ücretsiz sahip olmanın yanı sıra, popüler oyunlarda oyun içi ayrıcalıklardan da yararlanabilecek.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Şubat ayı ücretsiz oyunları arasında şunlar bulunuyor:

"Spinch: Çoklu yollar, ışıltılı seviyeler ve karmaşık engellerin yer aldığı yeni bir ekolojinin derinlerine inin. Materyal dünyanın ötesine geçin ve kayıp yavrularını kurtarma arayışıyla yanıp tutuşan hiper çevik organizma Spinch formuna bürünün. (1 Mart'a kadar). Stealth Bastard Deluxe: İnce zekanız ve bir çift görünmezlik gözlüğünüz ile göreviniz, küçük kırılgan hayatınızı yok etmeye kararlı ölümcül tesise gizlice girmek. (1 Mart’a kadar).

Monster Prom: Hotseat: Absürt ve komik olaylar yaşayın, özelliklerinizi geliştirin ve sınıf arkadaşlarınızdan birinin gönlünü çelin. (1 Mart'a kadar). Swimsanity Couch Party Edition: 8 aksiyon dolu oyun moduna sahip bir su altı nişancı oyunu olan Swimsanity'de hayatta kalmak için çok çeşitli eşsiz güçlendiriciler ve silahlar kullanan kahramanımız Mooba iş başında. (1 Mart'a kadar). Table Manners: Beklediğiniz gece geldi; birisiyle randevunuz var ve bildiğiniz en şık restorana gideceksiniz ancak şöyle bir sorun var: Marifetli bir şekilde felaketlere yol açan gövdesiz bir elsiniz. (1 Mart’a kadar)"

- 30 günlük deneme süresinden faydalanılabiliyor

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, bedava ve hızlı kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Video üzerinden aralarında Bliss, The Map of Tiny Things, All or Nothing: Manchester City, The Marvelous Mrs. Maisel gibi birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve film seçkisine erişim sağlayabiliyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında sahip olunabiliyor veya amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek 30 günlük deneme süresinden faydalanılabiliyor. Prime Gaming ile ilgili daha fazla bilgiye "gaming.amazon.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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