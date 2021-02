"Prime Gaming"de şubat ayının ücretsiz oyunları açıklandı

Monster Prom: Hotseat: Absürt ve komik olaylar yaşayın, özelliklerinizi geliştirin ve sınıf arkadaşlarınızdan birinin gönlünü çelin. (1 Mart'a kadar). Swimsanity Couch Party Edition: 8 aksiyon dolu oyun moduna sahip bir su altı nişancı oyunu olan Swimsanity'de hayatta kalmak için çok çeşitli eşsiz güçlendiriciler ve silahlar kullanan kahramanımız Mooba iş başında. (1 Mart'a kadar). Table Manners: Beklediğiniz gece geldi; birisiyle randevunuz var ve bildiğiniz en şık restorana gideceksiniz ancak şöyle bir sorun var: Marifetli bir şekilde felaketlere yol açan gövdesiz bir elsiniz. (1 Mart’a kadar)"

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, bedava ve hızlı kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Video üzerinden aralarında Bliss, The Map of Tiny Things, All or Nothing: Manchester City, The Marvelous Mrs. Maisel gibi birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve film seçkisine erişim sağlayabiliyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında sahip olunabiliyor veya amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek 30 günlük deneme süresinden faydalanılabiliyor. Prime Gaming ile ilgili daha fazla bilgiye "gaming.amazon.com" adresinden ulaşılabiliyor.