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Nükleer savaş saatler içinde 34 milyon insanı öldürecek!

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DÜNYA  | 19.09.2019 16:00 | Son Güncelleme

Princeton Üniversitesi'nin simülasyonu, ABD-Rusya nükleer savaşının saatler içinde 34 milyon insanı öldüreceğini gösteriyor.

Araştırmacıların oluşturduğu simülasyona göre, konvansiyonel çatışmanın aşırıya kaçması halinde ABD ve Rusya arasında yaşanacak nükleer savaşta 90 milyondan fazla insan ölecek veya yaralanacak.

Princeton Üniversitesi'nden bir ekip, her iki ülkenin de silah kontrol önemlerine desteğini düşürmesi nedeniyle böyle bir senaryo olasılığının son iki yılda “çarpıcı biçimde” arttığını belirtti.

İLK SAATLERİNDE 34 MİLYON ÖLÜM

Princeton Bilim ve Küresel Güvenlik programında (SGS) yapılan araştırma sonucunda yapılan simülasyon, nükleer yıkımın ilk saatlerinde 34 milyon insanın öldürüleceğini ve 57 milyon kişinin yaralanacağını öne sürüyor -bu sayıya nükleer serpinti veya diğer uzun vadeli sorunlar nedeniyle hastalananlar dahil değil.

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Anahtar Kelimeler:
abd rusya

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