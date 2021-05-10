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  4. Problemi çok akıllı olmakmış! Tatil fotoğraflarıyla nefes kesen Eda Taşpınar ağır göndermeler yaptı

Problemi çok akıllı olmakmış! Tatil fotoğraflarıyla nefes kesen Eda Taşpınar ağır göndermeler yaptı

10.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, New York'tan paylaştığı fotoğraflarla düşman çatlatıyor. Son paylaşımını "En büyük problemim çok akıllı olmam" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Problemi çok akıllı olmakmış! Tatil fotoğraflarıyla nefes kesen Eda Taşpınar ağır göndermeler yaptı

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medya bu kadar popüler değilken ve herkes influencer olmamışken "İkoncan" lakabıyla hayatımıza girdi. Uzun süre ekstrem bronzluğu ve çalkantılı aşk hayatıyla konuşuldu.

Şimdi, eski popüler günlerinin yerinde yeller esiyor. Yine de, kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla bütün kadınları mutlu etmeye ve "bronzlaştırmaya" çabaladığını söylüyor. Boş vakitlerinde de kendini seyahate vuruyor. Son durağı da çocukluk yıllarını geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Hayat ona güzel

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar, tam kapanma günlerinde New York'un yolunu tuttu. Birbirinden güzel fotoğraflar paylaşarak düşman çatlatmaya da devam ediyor. Instagram paylaşımlarını yoruma kapatıp gönlünce fotoğraf paylaşan ünlü isim, son yazdıklarıyla herkesi şaşırttı.

"Çok akıllıyım"

Eda Taşpınar (1)

Sosyetik güzel, Brookyln'den bir poz paylaştı ve altına bir dönem sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleri ekledi: "Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor. Üzgünsün çünkü dünya seni başkaları gibi kandıramıyor. Çoğu insanla geçinemiyorsun çünkü onlar dünyaya senin gibi bakamıyor. Aptal olduğunu düşünüyorsun ama her şeyi bildiğini sanmayacak kadar akıllısın. Problemin çok akıllı olmak ama biliyor musun, bu hiç problem değil."


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Eda Taşpınar
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