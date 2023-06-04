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  4. Prof. Dr. Arif Verimli son halini paylaşıp 30 kilo verdiğini duyurdu! Sırrını da paylaştı

Prof. Dr. Arif Verimli son halini paylaşıp 30 kilo verdiğini duyurdu! Sırrını da paylaştı

04.06.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının uzun süre ekibinde olan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, ekiple sorunlar yaşayarak programa veda etmişti. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Verimli 30 kilo verdiğini açıklayarak sırrını da paylaştı.

Prof. Dr. Arif Verimli son halini paylaşıp 30 kilo verdiğini duyurdu! Sırrını da paylaştı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçen yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli idi. Program sayesinde oldukça tanınan Verimli ekipten bazı isimlerle gerilmiş ve Müge Anlı'ya da kırılayarak programı bırakmıştı.

"Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim" diyen Verimli aldığı kilolardan rahatsız olunca diyete başladı.

30 kilo veren Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Verimli son halini paylaşarak "Spor yapmıyorum, günde 800 adım ya atıyorum ya atmıyorum.. Pilates nedir bilmem. 110 kiloydum diyetle 80 kg'ya indim. Koruyorum. Az yiyorum. Dikkatli yiyorum. İnsan gibi yiyorum. Yemeyi sadece yaşamak için bir araç olarak gördüğüm gün yaşantım değişti.. Herkese tavsiyemdir" dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert arif verimli sosyal medya

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