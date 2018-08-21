İşte kendi evinizin rahatlığında kolaylıkla bulabileceğiniz şeylerle kabızlığa anında çözüm önerileri… Kabızlık fiziksel ve zihinsel sağlığınızın yanı sıra yaşam kaliteniz üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kabızlık zor tuvalete gitme, karın şişmesi, sert ve kuru dışkı, karın ağrıları gibi yan etkileri de beraberinde getirir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi birçok sebepten oluşabilen kabızlığa doğal çözümler mevcuttur. Eğer sık kabızlık yaşıyorsanız eminiz ki kabızlığa anında çözüm önerileri arıyorsunuzdur. Kabızlıktan hızlı bir şekilde kurtulmanız için kabızlığa anında çözüm yollarını derledik. İşte kabızlığa anında çözüm için yapabileceğiniz şeyler… Su için Uzun süre susuz kalmak kabızlığa sebep olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketmek çok önemli. Kabızlık yaşıyorsanız maden suyu içmek bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca limonlu su içmeyi de deneyebilirsiniz. Limon suyundaki sitrik asit sindirim sisteminizi hızlandırarak vücuttan toksinleri atmanızı sağlar.

Lifli gıdalar tüketin Lifli gıdalar sindirim bölgenizde temizleyici görevi görür, yiyecek ve atık parçalarını atar. Kabızlığı dengede tutmak için 20 ila 35 gram lif tüketmeyi hedefleyin. Lif içeriği yüksek bazı gıdalar fasulye, mercimek, yulaf ezmesi, badem ve arpadır. Egzersiz yapın Egzersiz yapmak tuvalete çıkma sayınızı değiştirmez fakat kabızlıkla birlikte gelen sıkıntıları büyük ölçüde azaltır. Kabızlık yaşıyorsanız düzenli yürüyüşlere çıkmak yan etkilerinizi azaltabilir. Kahve için Kafein sindirim sistemindeki kasları çalıştırdığı için kahve içmek tuvalete gitmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kahvenin içinde az miktarda lif olduğu için kabızlığı sadece tedavi etmez aynı zamanda da önleyebilir. Probiyotik içeren gıdalar tüketin Probiyotik bağırsaklardaki bakteri seviyelerini dengeleyerek kronik kabızlığı önleyebilir. Ayrıca bağırsak hareketini kolaylaştırarak tuvalete çıkarken acı çekmenizi engeller. Kabızlık için probiyotik açısından zengin yoğurt tüketebilir veya eczaneden probiyotik hapları alabilirsiniz. Nane çayı için Nane çayının içindeki mentol sindirim sisteminizdeki kasları gevşeterek hareketi kolaylaştırır. Ayrıca sıcak su da kabızlıktan rahatlama sağlar ve boşaltımı teşvik eder.