İşte kendi evinizin rahatlığında kolaylıkla bulabileceğiniz şeylerle kabızlığa anında çözüm önerileri…
Kabızlık fiziksel ve zihinsel sağlığınızın yanı sıra yaşam kaliteniz üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kabızlık zor tuvalete gitme, karın şişmesi, sert ve kuru dışkı, karın ağrıları gibi yan etkileri de beraberinde getirir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi birçok sebepten oluşabilen kabızlığa doğal çözümler mevcuttur. Eğer sık kabızlık yaşıyorsanız eminiz ki kabızlığa anında çözüm önerileri arıyorsunuzdur. Kabızlıktan hızlı bir şekilde kurtulmanız için kabızlığa anında çözüm yollarını derledik. İşte kabızlığa anında çözüm için yapabileceğiniz şeyler…
Uzun süre susuz kalmak kabızlığa sebep olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketmek çok önemli. Kabızlık yaşıyorsanız maden suyu içmek bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcı olacaktır.
Ayrıca limonlu su içmeyi de deneyebilirsiniz. Limon suyundaki sitrik asit sindirim sisteminizi hızlandırarak vücuttan toksinleri atmanızı sağlar.
Lifli gıdalar sindirim bölgenizde temizleyici görevi görür, yiyecek ve atık parçalarını atar. Kabızlığı dengede tutmak için 20 ila 35 gram lif tüketmeyi hedefleyin. Lif içeriği yüksek bazı gıdalar fasulye, mercimek, yulaf ezmesi, badem ve arpadır.
Egzersiz yapmak tuvalete çıkma sayınızı değiştirmez fakat kabızlıkla birlikte gelen sıkıntıları büyük ölçüde azaltır. Kabızlık yaşıyorsanız düzenli yürüyüşlere çıkmak yan etkilerinizi azaltabilir.
Kafein sindirim sistemindeki kasları çalıştırdığı için kahve içmek tuvalete gitmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kahvenin içinde az miktarda lif olduğu için kabızlığı sadece tedavi etmez aynı zamanda da önleyebilir.
Probiyotik bağırsaklardaki bakteri seviyelerini dengeleyerek kronik kabızlığı önleyebilir. Ayrıca bağırsak hareketini kolaylaştırarak tuvalete çıkarken acı çekmenizi engeller. Kabızlık için probiyotik açısından zengin yoğurt tüketebilir veya eczaneden probiyotik hapları alabilirsiniz.
Nane çayının içindeki mentol sindirim sisteminizdeki kasları gevşeterek hareketi kolaylaştırır. Ayrıca sıcak su da kabızlıktan rahatlama sağlar ve boşaltımı teşvik eder.
Eğer kabızlık yaşıyorsanız tüketebileceğiniz en iyi yiyecek kuru eriktir. Doğal bir gevşetici olan kuru erik aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Bağırsak kaslarını sıkarak boşaltımı kolaylaştırır.
İbrahim Saraçoğlu’ndan kabızlığa karşı doğal tedavi yöntemleri
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Şiddetli yaşanan kabızlıklara karşı narenciye yaprağı öneriyor. Ancak bu karışımı 10 gün boyunca hiç tuvalete çıkmayan kişilere önerdiği belirtiyor. Kronik olarak yaşanan kabızlığa karşı İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği doğal yöntemler şu şekilde:
Keçiboynuzu: Keçiboynuzunu sabah akşam elinizde kemirin diyor Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu… Bu şekilde tüketilen keçiboynuzu sindirim kabızlık ve gaz problemlerini tedavi ediyor.
Yoğurt suyu: Doğal yoğurttan elde edilen yoğurt suyu da bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Sabah akşam içilen yoğurt suyu ile kabızlık problemini anında yok edebilirsiniz.
Malzemeler
Nasıl hazırlanır?
Yaklaşık bir bardak kaynayan suyun içerisinde 6- 7 adet portakal yaprağı ekleyin ve 10 dk kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.
Bu karışımı kahvaltıdan en erken 1 saat önce içiniz. 4 gün boyunca bu kürü 1 kere için, 4. Günün sonunda sonlandırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum