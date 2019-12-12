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Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan İstanbul için kar açıklaması!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da geçen yıl mevsimin ilk karı bugün düşmüştü. Lapa lapa kar yağışının görüntülendiği yerlerde bugün güneşli havanın keyfini çıkaranlar vardı. İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bundan 10 gün önce İstanbul’da 15 Aralık’ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul’da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak." diye konuştu.

Geçen yıl 12 Aralık'ta lapa lapa kar yağarken bu yıl İstanbul’da hava 9 derece ve güneşli seyretti. Geçen yıl, lapa lapa kar yağışının görüntülendiği insanların yürümekte dahi zorlandığı Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bugün güneşli hava altında yürüyenler görüntülendi.

"KASIM VE ARALIK'IN YAĞIŞSIZ GEÇMESİ KORKUTUYOR"

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 9 yılın en sıcak ve kurak aylar olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90’lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor. İstanbul’da yağan yağışların yüzde 15’i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12’si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul’a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği kasım ve aralık ayında yağıyor. Ancak bu yıl bunu göremiyoruz. Şu an günlük güneşlik bir hava var. Gömlekle dolaşan insanları görüyoruz. Halbuki bu tarihlerde insanların mont içinde soğukla karşı kaşıya kalması gerekiyordu"

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Toros, “Mevsimsel tahminlere baktığımızda da önümüzdeki günlerin sıcak geçeceği tahminleri yapılıyor. Bundan 10 gün önce İstanbul’da 15 Aralık’ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul’da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ise İstanbul gibi mega şehirlerde su kaynakları çok verimli kullanılması gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki dönemler için çözüm arayışlarında olmalıyız" diye konuştu.

Ocak ve şubat aylarını değerlendiren Toros, “İklimin kendi içerisinde salınımları vardır bazı dönemlerde kurak ve sıcak bazı dönemlerde yağışlı geçebilir. Ancak bizi korkutan son 100 yılda dünya genelinde sıcaklıklar 1 derece arttı. Benzer artışı Türkiye’de de görüyoruz. Mevsimsel uzun tahminlere baktığımız zaman normal üzerinde sıcak geçeceğini hatta önümüzdeki ocak ve şubat ayılarının da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar gözüküyor tahminlere göre. Ancak uzun vadeli tahminlerde yanılma payı yüksektir. İstanbul’da ortalama 123 milimetre, ocak ayında ise 105 milimetre yağması gerekiyor. Ama gidişata göre bunun altında kalacağız gibi gözüküyor" ifadelerinde bulundu.

"KAR HİÇ UFUKTA GÖRÜNMÜYOR"

Vatandaşların beklentisi ise kar yağışı ve hastalıkların azalması yönünde. Fevziye İspir, “Kar gelecek gibi görünmüyor. Keşke yağsa. Yağmur da yok. Barajlar boşaldı. Susuzluk olma ihtimali yüksek. Kar da hiç ufukta görünmüyor. Hastalıklar çoğaldı. Herkes hasta. Her evde üç dört tane hasta var. Karın mikropları öldürme özelliği var. Lapa lapa kar yağsa keşke. Mevsimi yaşamak lazım. Mevsimi yaşamayınca hastalıklar artıyor, tabiatın dengesi bozuluyor. Her şey zamanında güzel" dedi.

Şevkiye Battal ise “Keşke kar yağsa da hastalıklar azalsa. Torunlarım var hasta oluyor okula gidemiyorlar. 12’nci aydayız. Kar mevsimi, kar yağsa daha iyi olur. Mevsimler değişti, iklim değişti. Bu vakitlerde her zaman kar oluyordu. Kasımda her zaman yağmur yağar havalar soğurdu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
istanbulun anasını ağlattınız sonra kar yağmur bekleyin
tabiki yaradan bilir...fakat doğayla oynadık katına katına binalar kesilen agaçlar yok edilen yeşillikler düşünsenize 20 katlı bi bina her katta 5 daire her dairenin gaz salınımı pisliği yazık bitirdik şehirlerimizi rant ve aç gözlülük ugruna gelecek nesilleri çok büyük tehlikeler bekliyo!!!
İstanbulun 2040 yılına kadar su sorunu yokmuş,
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