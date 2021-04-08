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  4. Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir, kaç yaşında?

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir, kaç yaşında?

08.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ile YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mehmet Murat Tuncer'in değerli bilgilerini paylaşacağı program sonrasında ünlü uzmanın hayatı araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir?

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir, kaç yaşında?

Oldukça ünlü bir tıp uzmanı ve Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer, değerli bilgilerini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah isimli programda izleyiciler ile paylaşıyor.

PROF. DR. MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

Mehmet Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

1974 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981 yılında dereceyle mezun oldu.

1986-1987 yıllarında Sivas Askeri Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak askerlik görevini ifa etti.

1988-1989 da Kanada Toronto'da Wellesley Hospital Gastroenteroloji Kliniği'nde Diagnostik ve Terapötik Endoskopi ve Endoskopik Onkoloji konularında "Observer" olarak bulundu.

1989'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda başasistan olarak göreve başladı.

1991 yılında Gastroenteroloji Yan Dal uzmanlığını tamamladı.Aynı yıl Üniversite Doçenti ünvanını aldı.

1997 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Muhtelif bilimsel dergilerde yayınlanmış 120'den fazla makale ile 57 adet poster ya da oral prezantasyon şeklinde bildiri ile birlikte toplam 157 ‘den fazla bilimsel yayını bulunmaktadır.

Mehmet Murat Tuncer, 2012 senesinin Eylül ayında Yunus Söylet'in verdiği istifa ile boşalan YÖK Genel Kurulu üyeliğine atanmıştır ve 2021 senesi itibari ile hâlâ bu üyeliğe devam etmektedir.

PROF. DR. MEHMET MURAT TUNCER EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer evli ve iki çocuk babasıdır.

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