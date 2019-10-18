YEMEK

Prof. Dr. Özyaral: Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Silivri'de konuşan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yemek üzerine konuşan diyetisyenleri ve profesörleri eleştirdi. Özyaral, "Onu yeme bunu yeme. Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Özyaral: Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenli Gıda" konulu söyleşide Prof. Dr. Oğuz Özyaral, doğal ürünlerin önemini anlattı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Onu yeme bunu yeme. Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz" diyerek hamur işlerini yasaklayan diyetisyen ve profesörleri eleştiren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Benim toplumum genetik kodlamada mutlaka hamur işleri yiyerek bugünlere kadar geldi. Bir tane bisküvi icat ettiler, dünyanın her tarafına gitti. Bir baktık dondurmanın içinden de çıktı. Tadı arttırılmış bir sürü ürün var. İştah acıcı, çok hoş ama lif değeri hiç yok" şeklinde konuştu.

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NEDEN KOLANIN ÜZERİNE UYARICI İŞARETLER KONULMUYOR?
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Bundan 7-8 yıl önce bir reklam çıktığını söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Ramazan sofralarının vazgeçilmezi diye ortaya çıktı. İnanamadım. Benim büyük anam da hep kola yapardı. Şaka gibi reklamlar. Bunlar bizim hayatımıza sokuluyor. Ben ısrarla söylüyorum, tütün ürünlerinin üzerine kanser olursunuz gibi işaretler koyuyorlar. Niye kolanın üzerine konmuyor çok merak ediyorum. 14 yaşına kadar bir kişinin bağışıklık sistemi anca gelişmiş oluyor" dedi.

NE YERSEN OSUN!
Program sonunda seminere katılan vatandaşlara, doğal el ile hazırlanmış salça, tarhana çorbası ve reçeller ikram edildi.


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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme gıda bilinci

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