YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Prof. Dr. Sözbilir'den Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Sözbilir'den Kuşadası Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama:

14.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu deprem, 30 Ekim 2020'deki depremin tetiklediği depremlerden"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra bölgedeki gerilimin artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 5 büyüklüğündeki depremin, Gümüldür ve Efes fayları arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana geldiğini, kırılan fay parçasının, bu iki fayın denizdeki uzantıları olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunduğunu aktaran Sözbilir, "Bu faylar Gümüldür fayı ve Efes fayı ile bağlantılı. Her iki fay da diri fay sınıfında değerlendirilmelerine rağmen uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu. Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip." diye konuştu.

Sözbilir, merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgedeki gerilimin 10 bine varan artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü kaydederek, ""Bu deprem de 30 Ekim 2020'deki depremin tetiklediği depremlerden." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah Kuşadası Körfezi açıklarında küçük çaplı çok sayıda deprem yaşanmasının da fayların birbirini tetiklemesinden kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, yaşanan tüm depremlerin, afet öncesi alınması gereken tedbirleri akıllara getirdiğini aktardı.

İller ve ülke geneli afet risk azaltma planları kapsamında tanımlanan çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, İzmir'in deprem master planının revize edilmesi ve buna göre mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- Kuşadası Körfezindeki depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, saat 06.24'teki 5 büyüklüğündeki depremden önce saat 06.18'de aynı yerde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ayrıca 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.30'a kadar merkez üssü bu körfez ve körfeze yakın İzmir'in Menderes ilçesi olan, büyüklükleri 1,1 ila 2,7 arasında değişen 33 deprem oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde depremGÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma töreninde konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma töreninde konuştu:
Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer ettiKonyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti
Anahtar Kelimeler:
deprem fay

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Bilgin Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.