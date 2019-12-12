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Prof. Saydam: Kanal İstanbul tüm Marmara'yı öldürecek

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul'a ilişkin tartışmalar devam ediyor. Prof. Dr. Cemal Saydam, "Karadeniz’e ikinci bir musluk açtığınızda suyu daha hızlı Marmara Denizi’ne akacak. Bol besinli üst tabaka alt tabakaya baskı yapacak ve dolayısıyla oksijen hızla azalacak. Oksijen bitince bir daha geri dönüşü olmayacak. Haliç’in geçmiş dönemlerde koktuğunu bilirsiniz. Bu kez, sadece Haliç ya da Boğaz değil tüm Marmara ölecek." diye konuştu.

İBB, Haliç Tersanesi’nin 564’ncü kuruluş yıl dönümünde “Deniz Çalıştayı” düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), akademisyenler, gazeteciler, meslek odaları, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve deniz sektörü temsilcilerini Deniz Çalıştayı’nda bir araya getirdi. Toplu ulaşımda deniz payının artırılması, ulaşımda entegrayon, deprem sonrası deniz yönetimi, iklim değişikliği ve deniz ulaşımının planlanması, kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. İstanbul’un denizle bütünleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili görüşler belirtildi.

"MONTRÖ’YÜ KORUMALIYIZ"

Çalıştayda Kanal İstanbul, tüm yönleriyle ele alındı. Doç. Dr. Jale Nur Ece, Montrö’nün 83 yıllık süreçte bölge ve dünya barışına önemli katkılar yaptığını vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

“Montrö’yü tartışmaya açmak, Boğazlardaki egemenliğimizi ve haklarımızı, Karadeniz’deki hakimiyetimizi kaybetme tehlikesine yol açacak. Bundan kaçınmalı hatta Montrö’nün devamlılığını savunmalıyız. Montrö’den edindiğimiz kazanımları korumamız zaruridir.”

"KANAL İSTANBUL NEDEN OLMAZ?"

Oturumda “Kanal İstanbul Neden Olmaz?” başlığıyla Marmara’yı bekleyen tehlikelerle ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cemal Saydam, Türkiye’nin her biri birbirinden farklı özellikleri barındıran denizlere kıyısı olduğunun altını çizdi. Saydam, “Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek, dünyanın en zıt deniz koşulların geçmek demektir. Bu iki denizi anlarsanız Marmara’yı o zaman tam anlamıyla anlayabilirsiniz. Son 3500 yılda oluşmuş Marmara, öyle hassastır ki, üzerine gidilirse yaşamını sürdüremez” şeklinde konuştu.

"TÜM MARMARA ÖLECEK"

Marmara Denizi için “astımlı çocuk” benzetmesinde bulunan Saydam konuşmasına şöyle devam etti:

“Karadeniz’e ikinci bir musluk açtığınızda suyu daha hızlı Marmara Denizi’ne akacak. Bol besinli üst tabaka alt tabakaya baskı yapacak ve dolayısıyla oksijen hızla azalacak. Oksijen bitince bir daha geri dönüşü olmayacak. Haliç’in geçmiş dönemlerde koktuğunu bilirsiniz. Bu kez, sadece Haliç ya da Boğaz değil tüm Marmara ölecek. Bu ölüm beraberinde hidrojen sülfürü getirecek. İnsan, tüm kokulara karşı üstün bir duyarlılığa sahip değil. Ancak milyonda bir de olsa bu maddenin kokusunu hepimiz alabiliriz.”

Kanal İstanbul oturumunda son konuşmayı Araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal gerçekleştirdi. Baysal, Kanal İstanbul’un maliyet, ekonomi, ekosistem, denizcilik ve uluslararası antlaşmalar bakımlarından birçok farklı başlıklar altında konuşulduğunu; ama insanın göz ardı edildiğini söyleyerek şunları dedi:

“Mega Projeler alanı olarak ilan edilen Kuzey Ormanları bölgesiyle ilgili yerel halkın ne hissettiğini konuşmalıyız. Çed raporunda değinilmiş ama sadece rakam olarak belirtilmiş insanlar, akıbetlerinin ne olacağını bilmiyor. Yeni havalimanı arazisinde yaşayan insanlara ne olduğu hakkında fikrimiz yok. Aynı akıbet buradaki insanları da bekliyor. Yüzyıllardır burada yaşayan, tarım ve hayvancılık yapan insanlar artık ata topraklarında yaşayamaz duruma gelecek. Onların arsaları artık büyük firmaların ellerinde. Bu firmalar, köyleri arazi borsasına dönüştürdü. Bu köylerin muhtarları ile konuştuk. Tamamına yakını bu projeyi istemiyor.”


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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul istanbul büyükşehir belediyesi prof. dr. cemal saydam

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
şapşala bak hele. Hem Haliç'in önceki dönemlerde nasıl Ölü olduğunu söylüyor hemde Kanal İstanbul'u kötülüyor.. Haliç; Karadeniz' den yapılan bağlantı ile Hayata döndü .. Bunların Derdi Montrö Mustemleke Anlaşmasının devam etmesi.. normal.. Mandacı Zihniyetin Temsilcilerine Sözcülerine de bu yakışırdı zaten
Kanal İstanbul'u kötüleyenleri kötülemek için bu haberin çıkması için sanki burada nöbet tutmuş gibisin. Eminim hükümet bu proje zararlı vazgeçtik dese,sende projenin zararlarını anlatmak için yine burada döktürürsün. Anadolu'nun i kadar çok yatırıma ihtiyaç var ki senin aklın cebine endeksli o yüzden bunları bilemezsin baykuş.
@degas34 SENDE HER TÜRLÜ YATIRIMI ENGELLEYENLERİN ZURNASINI ÇALIYORSUN BESBELLİ HİÇ KIVIRMA İSTEMEZÜKÇÜLERİN SENİN GİBİLERE ÇOK İHTİYACI VAR
senin korumalıyız dediğin antlaşma sana ait boğazları sana kullandırmıyor, denetleme hakkı vermiyor, ücret aldırmıyor ve sen bunu savunuyorsun. O antlaşmayı bu ülkeye dayatanların kanından olmak bunu gerektirir elbette
sen montröyü koru ancak. Sizi vatanhainleri...
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