Programda karısının cinsel içerikli videosunu açtı! İsmail Saymaz'dan Fulya Öztürk yorumu

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu düşündü.

İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini bu şekilde tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuk için DNA testi istedi. Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Bu anlar büyük tepki çekti.

Fulya Öztürk ve FOX TV'ye tepki yağarken bir yorum da İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz bu haberi paylaşarak "Fulya Öztürk genç ve başarılı bir arkadaşımız. Ona en çok haber takibi yakışıyor. Dilerim, asıl işi olan muhabirliğe döner" dedi.

