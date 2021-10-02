Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.

"BÖYLE İÇERİKLERE İZİN VERENDE KABAHAT"

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Fatih Portakal, programla alakalı bir haberi alıntılayarak yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Portakal'ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.





