MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

02.10.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal FOX TV'deki "Fulya ile Umudun Olsun" programına sert tepki gösterdi. Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" dedi.

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, programa başvurarak çocuğunun DNA testinin yapılmasını talep etti. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında Fulya Öztürk'e izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında Fulya Öztürk'e izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

"BÖYLE İÇERİKLERE İZİN VERENDE KABAHAT"

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Fatih Portakal, programla alakalı bir haberi alıntılayarak yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Portakal'ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. "Halk bunu izliyor, istiyor" demekse ilkesizlik." ifadelerini kullandı.

fatih-portakal-dan-cinsel-icerikli-video-ile-14434607_2974_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster’deki Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı! "Sanki abim yanımda bana fısıldıyor"Kim Milyoner Olmak İster’deki Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı! "Sanki abim yanımda bana fısıldıyor"
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Arkasına bakmadan kaçıyorTamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Arkasına bakmadan kaçıyor
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

20 kişiyi sıraya dizdiler! Meksikalı çeteden korkunç infaz

20 kişiyi sıraya dizdiler! Meksikalı çeteden korkunç infaz

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

Heyecanlandıran paylaşım! "Alp Er Tunga’nın mezarını buldum"

Heyecanlandıran paylaşım! "Alp Er Tunga’nın mezarını buldum"

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.