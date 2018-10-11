Prosinecki: Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız

Bosna Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki, A Milli Takım ile golsüz berabere kaldıkları müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Rize'de çok güzel bir atmosferde oynadıklarını belirterek, "İlk yarı biraz daha iyiydik. İkinci yarı değişikliklere gittik. Biraz daha düşük tempoda geçti bizim için. Türkiye'nin Rusya ile maçı var. Bizim de Kuzey İrlanda ile maçımız var. Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız" dedi.



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