Prostat kanserinden koruyan besinler

Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor. Prostat kanseri, ürotelyal tümörler, böbrek kanseri, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, üretra ve penis kanserleri, retroperitoneal tümörler ve üriner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tümörler üroonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor" dedi.

DOMATES VE MEYVE TÜKETİMİ ARTILRILMALI

Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle domates başta olmak üzere nar, somon, zerdeçal, kabak ve yeşil çay tüketimine ağırlık verilmeli.