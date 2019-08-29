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Prostat kanserinden koruyan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ikinci sırada prostat kanseri yer alıyor. Siz de bu illetten uzak kalmak istiyorsanız öncelikle diyetinize bahsedeceğimiz besinleri dahil etmelisiniz. İşte prostat kanserine karşı koruyan besinler ve öneriler.

Prostat kanserinden koruyan besinler

Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor. Prostat kanseri, ürotelyal tümörler, böbrek kanseri, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, üretra ve penis kanserleri, retroperitoneal tümörler ve üriner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tümörler üroonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor" dedi.

DOMATES VE MEYVE TÜKETİMİ ARTILRILMALI

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Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.
Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle domates başta olmak üzere nar, somon, zerdeçal, kabak ve yeşil çay tüketimine ağırlık verilmeli.

ERKEKLERİN BAŞ DÜŞMANI

OBEZİTE
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Böbrek tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.

KİMYASALLAR
Boya, petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla karşı karşıya kalmak, mesane kanseri için risk faktörleri arasındadır.

KÖTÜ GENLER
Özellikle prostat kanseri gelişiminden ağırlıklı olarak sorumludur.

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