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Futbola protesto engeli! 4 maç...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

İran'da benzin zammına karşı cuma gününden bu yana devam eden şiddetli protestolar nedeniyle birinci futbol liginde oynanacak 4 maç ertelendi.

Futbola protesto engeli! 4 maç...

İran Futbol Ligi organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 11'inci hafta programında yer alan 8 maçtan 4'ünün "müsabakaların düzenlenmesi için gerekli koşullar oluşmadığı" gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Tebriz ekibi Traktör Futbol Kulübü'nün cuma günü Meşhed Şehr-i Khodro ile oynayacağı maç da ertelenen müsabakalar arasında bulunuyor.

Açıklamada, müsabakaların daha sonra duyurulacak bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlarla boğuşan İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzin fiyatına yapılan zammın ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı. Zam kararının geri alınmasının talep edildiği gösteriler kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü. Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi.

Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine 16 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer, şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ile 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uluslararası Af Örgütü ise en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. Olaylar sonucunda yaklaşık 1500 kişi de gözaltına alındı.

İran hükümeti ise halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.

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