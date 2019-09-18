Protez gözleri gören şaşıp kalıyor! Gerçek gibi...

Küçük yaştan itibaren sağlık sektöründe insanlara faydalı işler yapmayı planlayan Merve Nur Sevik, Trakya Üniversitesi Protez-Ortez Bölümünü bitirdi. Okulu bitirdikten sonra bir süre özel sektörde ortopedi ve medikal ürünler üzerine çalışan Sevik, insanlar faydalı bir iş yapma hayalini gerçekleştirebilmek için protez göz eğitimi aldı. Ankara'da bulunan özel bir doktordan eğitimlerini tamamlayan Sevik, KOSGEB desteğiyle kendi laboratuarını açtı. Kaza veya doğuştan göz kaybı yaşayan hastalar için protez göz yapıyor. Görme işveli olmasa da hareket edebilen, tamamen el işçiliğiyle üretilen gözler, insanlara öz güvenlerini geri kazandırıyor ve ilk bakıldığında gerçek gözmüş hissini veriyor.

Tedaviye gelen umutsuz hastaların protez göz ile aynaya baktıklarında mutlu olduklarını söyleyen Sevik, insanları mutlu ederek çocukluk hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

'GÖRME İŞLEVİ YOK HAREKET EDİYOR'

Sevik, "Okulumda istediğim alan olmadığı için bu dala yöneldim. Mezun olduktan sonra 2 yıl özel sektörde ortopedi ve medikal ürünler üzerine hizmet veren bir şirkette çalıştım. İlerleyen süreçte protez göz üzerine nasıl eğitim alabilirim diye araştırmalara başladım. Bursa'da bu işi yapan kimler var, hastaların tepkileri nedir? Bunları araştırdım. Araştırmalarım sonucunda Ankara'da bu işi yapan biriyle görüşüp ondan eğitim aldım ve 2 yıl önce kendi protez laboratuarımı açtım. Laboratuara gelen hastalarda göz kaybı yaşamış herkes geliyor. Çocuklarda genelde doğuştan oluyor bu durum. Yetişkinlerde işe ya hastalıktan ya da kazalar sonucu göz kaybı yaşanıyor. Benim ürettiğim protezlerde görme işlevi yok. Hareket ediyor. Kişinin kendi göz yapısına en uygun protezi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.