YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Protezleriyle ayağa kalkan Songül, "sağlık çalışanı" olmak için kolları sıvadı

Protezleriyle ayağa kalkan Songül, "sağlık çalışanı" olmak için kolları sıvadı

AA AA
24.01.2024 11:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde günlerce enkaz altında kalan, iki bacağı ampute edilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde uygulanan protezleri sayesinde yeniden ayağa kalkan 20 yaşındaki Songül Göksu, sağlık çalışanı olma hayaliyle hastanede üniversite sınavına hazırlanıyor.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalanan Göksu, 7 katlı bir yurdun enkazı altında kaldı. Üç gün sonunda Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan Göksu, uçak ambulansla Ankara'ya getirilerek Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati risk taşıdığı için iki bacağı ampute edilen genç kız, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır devam eden tedavi ve protez uygulaması sayesinde ayağa kalkmayı başardı.

Tedavisi sürerken masa tenisine başlayan ve bir yandan da yeniden üniversite sınavına hazırlanan Göksu, azim ve umutla dolu hayallerini, AA muhabirine anlattı.

"İLK AYAĞA KALKTIĞIM SÜRECİ UNUTAMIYORUM"

Zor günleri geride bırakmaya çalıştığını, şu an tedavi sürecinin çok iyi gittiğini vurgulayan Göksu, üç aydır protezleriyle ayakta durabildiğini söyledi.

Hastanede tanıştığı masa tenisi ve para karateyle yaşam motivasyonunun arttığını, bunun üzerine tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya başladığını belirten Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk ayağa kalktığım süreci unutamıyorum. Üç ay önce protezlerim ilk takıldığında çok ağrı yaşamıştım, 'dayanamıyorum bu ağrılara, ben bunu yapamayacağım' demiştim. Ama doktorlarım, babam asla pes etmemem için beni devamlı teşvik etti. Ağrılarım zamanla geçip, gerçekten ayağa kalkıp yürüdüğümde yaşadığım mutluluğu anlatamam, 'bugünleri görecek miydim' diye düşündüm. Bana destek olan hocalarıma, arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ederim."

"BENİ KURTARAN MADENCİ ABİLERİMİ ZİYARET EDECEĞİM"

Göksu, hastanedeki uzun süreçli tedavisinde doktorlar ve hastalarla aile gibi olduklarının altını çizerek, "Taburcu edildiğimde ilk olarak çok özlediğim kardeşlerimi ardından da beni kurtaran madenci abilerimi görmeye gideceğim. Spora da devam edeceğim ve üniversite sınavı için çalışmalarımı sürdüreceğim. Artık inşallah daha güzel bir hayat beni bekliyor." diye konuştu.

Göksu, hayallerini şu sözlerle dile getirdi:

"Lisede ebe yardımcılığı bölümünü bitirdim, hep sağlıkçı olmak istedim. Artık ebelik yapmam zor belki ama üniversitede tıbbi sekreterlik okumayı hedefliyorum. Her durumda bir sağlık çalışanı olmak istiyorum. Çünkü birilerine yardım edebilmek çok güzel bir duygu. Deprem sonrası hastanede hemşireler bize damar yolu açarken bile canımız yanmasın diye uğraşır, duygulanırdı. Ablamız, abimiz gibi yaklaştılar hep. Bu beni çok etkiledi. Onları kendime örnek aldım, ileride onlar gibi olmak istiyorum."

Songül Göksu, benzer süreçlerden geçen hastalara da umutlarını kaybetmemeleri, yaşama sımsıkı sarılmaları çağrısında bulundu.

"POZİTİFLİĞİ SAYESİNDE TEDAVİDE ÇOK HIZLI İLERLEME KAYDETTİ"

Songül'ün tedavi sürecini yürüten hekimlerden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Bengü Türemenoğulları, genç kızın ampütasyon işleminin ardından tam olarak iyileşme sürecinin beklendiğini, ardından fizik tedaviye geçildiğini ifade etti.

Önce geçici protezlerle alışma ve uyum sürecini atlatan, ardından kalıcı protezleri planlanan Songül'ün sürecinin çok iyi gittiğini belirten Türemenoğulları, şöyle devam etti:

"Kalıcı protezleriyle uyguladığımız fizik tedavi programları sonucunda Songül'ün toplumsal adaptasyonu sağlandı. Songül çok sıcak kanlı, pozitif ve tedaviye uyumlu bir hastamız. Bu sayede tedavisinde de çok hızlı ilerleme kaydetti. Hastamız şu anda düz zeminde, rampada, merdivende kendi başına, bağımsız olarak yürüyebiliyor. Yakın zamanda da Songül'ün taburculuğunu planlıyoruz, belirli aralıklarla kontrol ve takipleri olacak. Amacımız, hastamızın ömür boyu kendi hayatını idame ettirebilmesini sağlamak."

"398 DEPREMZEDE HASTAMIZA YATARAK REHABİLİTASYON HİZMETİ VERDİK"

Ampute hastaların fizik tedavilerinin uzun bir süreci kapsadığına, uzman hekim, fizyoterapist ve psikologların içerisinde olduğu multidisipliner bir yaklaşımla planlandığına dikkati çeken Türemenoğulları, şunları kaydetti:

"Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde 398 depremzede hastamıza yatarak rehabilitasyon hizmeti verdik. Hastalarımızın çoğunda fizik tedavi süreci oldukça zor ve meşakkatli olan, amputasyon, sinir hasarı bulunuyordu. Birçok hastamızı şifayla taburcu edebildik, şu an az sayıda hastamız var, onların da taburculuklarını yakın zamanda planlıyoruz."

Türemenoğulları, protez uygulanan hastaların bağımsız hareket edebilmeleri için mutlaka uzun süreli fizik tedavi ve eğitim alması gerektiğini vurgulayarak, "Depremzede hastalarımız uzun süredir bizlerle birlikte, tedavi süreçlerinin her basamağına eşlik ettik, onlarla aile gibi olduk. Hastalarımızın sağlıklı olduğunu görmek bizler açısından çok mutluluk verici." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşçilerin mola esnasında köpekle halayı güldürdüİşçilerin mola esnasında köpekle halayı güldürdü
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandıErzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi
Anahtar Kelimeler:
deprem etlik şehir hastanesi protez

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Pursaklar meydan eczanesi
Pursaklar
Ardiç eczanesi
Altindag
Akarsu eczanesi
Kecioren
Çayyolu park eczanesi
Cankaya
Kayiran eczanesi
Ayas
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Yeni önder eczanesi
Mamak
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.