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"Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, “Temsil bir kişinin tavır ve davranışlarıdır.

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, “Temsil bir kişinin tavır ve davranışlarıdır. Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır. Protokol evimizde gördüğümüz terbiyenin devlet temsilinde şekil bulmuş halidir” dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen “Protokol Kuralları” Seminerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, resmi-özel okullarda görev yapan okul ve kurum müdürleri katıldı.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’ın konuşmasıyla başladı.

“Protokol evimizde gördüğümüz terbiyenin devlet temsilinde şekil bulmuş halidir”
Ardından Semineri sunan İhsan Ataöv, “Protokol, resmi olan her işte karşımıza çıkan, resmi hayattaki iletişim kuralları olarak ifade edilen işin adıdır. Protokol, devletin içinde olduğu her anda temsil gücü düşük olan astlar ile temsil gücü yüksek olan üstler arasındaki itibar ilişkileridir. Protokol temsildir. Temsil nedir ? Bir kişinin birden fazla kişi adına bir yerde bulunmasıdır. Temsil bazen başkaları adına bir kürsüden sesini iletmedir. Temsil bir kişinin tavır ve davranışlarıdır. Protokol bir edep, bir terbiye, bir adaptır. Protokol evimizde gördüğümüz terbiyenin devlet temsilinde şekil bulmuş halidir” dedi.
Seminerin ardından Vali Yıldırım, Tekirdağ’a gelip protokol konusunda katılımcıları bilgilendirdiği için Uzman Ataöv’e teşekkür etti ve plaket takdim etti.

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