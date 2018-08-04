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PSG kupayı eze eze aldı

FRANSA HABERLERİ  | 04.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Çin'de oynanan Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain, Monaco'yu 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

PSG kupayı eze eze aldı

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain, Monaco'yu 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu yıl 23. düzenlenen organizasyonda, geçen senenin kupa ve lig şampiyonu PSG ile ligi ikinci sırada tamamlayan Monaco, Çin'in Shenzhen kentindeki Universiade Spor Merkezi'nde karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, 33. dakikada frikikten Angel Di Maria, 40. dakikada ise Christopher Nkunku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ve kontrataklarla etkili olan PSG, 67. dakikada Timothy Weah ve 90+2'de Di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. PSG, üst üste 6'ncı, toplamda ise 8'inci kez organizasyonda kupanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
PSG - Monaco fransa kupası

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