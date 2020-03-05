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PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2020 01:44 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

PSG 5-1 Olympique Lyon (Maç Sonucu) PSG Fransa Kupası'nda finale çıktı

Fransa Kupası yarı final karşılaşmasında Lyon, Ligue 1'in lideri PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekibin futbolcusu Martin Terrier'den 11. dakikada geldi.

PSG, Mbappe'nin 14., 70. ve 90. dakikada, Brezilyalı Neymar'ın penaltıdan 64. dakikada ve Sarabia'nın 81. dakikada attığı gollerle maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fransa Kupası final maçı, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da PSG ile yarın oynanacak Saint-Etienne-Rennes karşılaşmasının galibi arasında yapılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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