PSG, Achraf Hakimi transferini bitirdi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için iddialı bir kadro kurma çabasında olan PSG, Inter'den Achraf Hakimi'nin transferini bitirdi.

Paris'e doğru yola çıkan 22 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibi, bonuslarla birlikte 71 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçen Hakimi, yeni kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını attı.

Inter'e geçen yaz 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ kanat oyuncusu, şampiyonluk yaşadıkları sezonda 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

2 BÜYÜK İMZA DAHA GELİYOR

PSG, Hakimi transferinin ardından Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ile Real Madrid ile yol ayrımına gelen Sergio Ramos'un da transferini açıklayacak.



