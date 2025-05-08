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PSG, Arsenal'i seride 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: Inter-PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk eşleşmesinde Inter ile Barcelona eşleşmiş iki maçın sonunda finale çıkan taraf Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter olmuştu. Bir diğer eşleşmede ise PSG, Arsenal'i toplamda 3-1 mağlup ederken bir diğer finalist de belli olmuş oldu. İşte detaylar...

PSG, Arsenal'i seride 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: Inter-PSG
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Deplasmanda da ilk maçı 1-0 kazanan PSG, toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Mücadelenin 17. dakikasında Desire Doue ile olgunlaşan PSG atağında sol kanatta ceza sahasına girmeden topla buluşan Khvicha Kvaratskhelia'nın sağına çekip yaptığı vuruşta top direkten döndü.

PENALTI KAÇTI!

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Maçın 66. dakikasında Achraf Hakimi'nin şutunda, elle oynama şüphesiyle potansiyel penaltı incelemesi nedeniyle oyunu durduran VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem Felix Zwayer, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 69. dakikada Paris Saint Germain'de topun başına gelen Vitinha'nın şutunda kaleci David Raya gole izin vermedi.

DEV FİNALİN ADI BELLİ OLDU

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Mücadelede başka gol sesi çıkmazken adını finale yazdıran PSG, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

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Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve PSG eşleşti. Inter - PSG finali 31 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00'de Bayern Münih'in stadı olan Allianz Arena'da oynanacak.

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Internazionale son dakika barcelona şampiyonlar ligi
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