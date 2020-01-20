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  4. PSG-Atletico Madrid arasında Edison Cavani savaşı

PSG-Atletico Madrid arasında Edison Cavani savaşı

FRANSA HABERLERİ  | 20.01.2020 20:24 | Son Güncelleme

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Edinson Cavani ile anlaşmaya varan Atletico Madrid, ocak ayında kadrosuna katmak istediğini söylediği PSG kulübünden olumsuz yanıt aldı.

PSG-Atletico Madrid arasında Edison Cavani savaşı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Atletico Madrid'in Edinson Cavani için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddeti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'in yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti. PSG'nin Atletico Madrid'e Cavani'yi Ocak ayında kadrosuna katmanın bedeli olarak 30 milyon euro'yu istediği iddia edildi.

Haberde PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in bu Uruguaylı futbolcuyu ikinci yarıda da görmek istediği ve takımdan ayrılmasına onay vermediği belirtiliyor. Tuchel yapığı açıklamada, "Cavani'nin Şubat ayında takımımızda olacağından emin değilim" dese de yıldız ismi kaybetmemek için yönetime baskı yaptığı söyleniyor.

Öte yandan takımının başında bu sezon çıktığı 20 maçta sadece 22 gol bulabilen Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise tecrübeli bir golcüyle takımının gol sorununa bir son vermek istiyor.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Cavani'nin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Edinson Cavani bize ayrılmak istediğini söyledi. Konu üzerine onunla görüşmeye devam ediyoruz. Atletico Madrid'den teklif aldığımız doğru. Şimdilik ne olacağı belli değil. İçinden çıkması kolay bir durum olmadığı için görüşmeler sürüyor."

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