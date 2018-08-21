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PSG, Başakşehir'den Gael Clichy'nin peşine düştü!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

PSG'den Gael Clichy bombası! Fransa Lig 1 takımlarından PSG'nin, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Clichy'yi transfer etmek üzere olduğu yazıldı.

PSG, Başakşehir'den Gael Clichy'nin peşine düştü!

Başakşehir'de forma giyen Gael Clichy'nin PSG'e transfer olmak üzere olduğu yazıldı. Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız kulübü Clichy'yi transfer etmek için devreye girdi.

Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Gael Clichy son dakika kadrodan çıkarılmıştı. Fransız basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcu için PSG devreye girdi. France Football, PSG'nin Clichy'nin transfer etmek üzere olduğunu ve oyuncunun da gelen teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

Atletico Madrid'den Filipe Luis için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fransız ekibinin rotayı Clichy'ye çevirdiği kaydedildi.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Gael clichy psg

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