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PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi ve Webo'nun cezası açıkladı

08.03.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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PSG-Başakşehir maçının 4. hakemi ve Webo'nun cezası açıkladı

PSG - Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu sezon sonuna kadar ceza aldı.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan ve büyük bir skandala imza atan Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya verdiği cezayı açıkladı.

WEBO'YA 1 MAÇ CEZA

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ise PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiği duyuruldu.

IRKÇI HAKEME SEZON SONUNA KADAR MEN

UEFA, PSG - Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini ve bu süreçte rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Sebastian Constantin Coltescu, 2020/21 sezonu veya 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edilmiştir.

Sebastian Constantin Coltescu, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Yan hakem Octavian Sovre'ye kınama cezası verilmiştir.

Yan hakem Octavian Sovre, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Başakşehir Antrenörü Pierre Achille Webo'ya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
irkciliga maruz kaldigin icin haklisin. hakkini aradigin icin haksizsin. gavurun adaleti
bu dünya ırkçılığa ve faşizme mezar olsun
ırkçılığa karşıyız

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