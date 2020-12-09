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PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 07:54 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu.

PSG - Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında ertelendi.

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Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe hakem 3'lüsü yönetiyordu. Başakşehir'in de isteğiyle mücadelenin hakemleri değişti.

UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / REUTERS

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
asker selami cakin uefa yasakliyorduya hani gercek yuzu bu uefanin
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