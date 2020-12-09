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UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 00:19 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı. Maça başka bir hakem ile devam edilecek.

UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

GÜMÜŞDAĞ REST ÇEKTİ

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." diye konuştu.

HAKEM MAÇTAN ATILDI!

UEFA: “Başka bir dördüncü hakemle maça devam edilmesi konusunda iki takımla da anlaşmaya varılmıştır. Yaşanan olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma daha sonra yapılacaktır.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR! SİYAHIN BEYAZA, BEYAZIN SİYAHA HİÇBİR ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR....
Doğru olanda buydu zaten helal olsun UEFA.
Maçtan Atılmadı 4.Hakem Görevinden Alinip Var odasindaki hakemlerden biri yerine bakacak Maçi izlemesek bizi kandiracaklar
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