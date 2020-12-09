UEFA'dan açıklama! Irkçı hakem maçtan atıldı!

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

GÜMÜŞDAĞ REST ÇEKTİ

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." diye konuştu.

HAKEM MAÇTAN ATILDI!

UEFA: “Başka bir dördüncü hakemle maça devam edilmesi konusunda iki takımla da anlaşmaya varılmıştır. Yaşanan olayla ilgili ayrıntılı inceleme ve araştırma daha sonra yapılacaktır.”

