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PSG'de gerilimi! Messi'den Pochettino'ya tepki

20.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 191 dakika süre alan 34 yaşındaki yıldız, Lyon maçında ilk 11'deki yerini alırken Pochettino'nun değişiklik kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 191 dakika süre alan 34 yaşındaki yıldız, Lyon maçında ilk 11'deki yerini alırken Pochettino'nun değişiklik kararı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

PSG'de gerilimi! Messi'den Pochettino'ya tepki

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'la karşılaştı. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin yaşadığı şaşkınlık gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Teknik direktör Pochettino'ya tepki gösteren Arjantinli yıldız, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.Paris Saint-Germain'de Messi krizi patlak verdi. Arjantinli yıldız, Lyon maçında oyundan alınınca büyük bir şok yaşadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Teknik direktör Pochettino tarafından oyundan alınan Messi, 76. dakikada yerini Hakimi'ye bıraktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli yıldız, kenara geldikten sonra hocasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına giden Arjantinli yıldızın o anları sosyal medyada, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.

POCHETTİNO'DAN AÇIKLAMA

Lyon maçı sonrası Messi ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Mauricio Pochettino, "Takım ve oyuncular için en iyisini düşünerek seçimler yapmalıyız. Bazen kararlar olumlu olur ya da olmaz ama biz bu kararları vermek için varız. Beğenebilir de beğenmeyebilir de." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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