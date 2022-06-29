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  4. PSG'de krizin adı Neymar! Yeni adresi hayranlarını çok şaşırttı...

PSG'de krizin adı Neymar! Yeni adresi hayranlarını çok şaşırttı...

29.06.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu Fransa Ligue 1 şampiyonluğuyla kapatsa da UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmekten kurtulamayan PSG'de Neymar krizi yaşanıyor. Fransız basını, Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığını ve yeni rotasının hangi takım olduğunu duyurdu.

PSG'de krizin adı Neymar! Yeni adresi hayranlarını çok şaşırttı...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlayan ancak asıl hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Real Madrid'e elenerek veda eden Paris Saint - Germain'de Kylian Mbappe'nin sözleşmesi uzatılsa da takımın bir diğer yıldızı olan Neymar için flaş bir gelişme yaşandı.

"HER GÜN YÜZDE 200 ÇALIŞMAK HEDEFİMİZ"

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Paris Saint - Germain'de Neymar krizi yaşanıyor. Kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, "Size söyleyebileceğim şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla. Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor. Açıkçası, yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık: Her gün yüzde 200 çalışmak." sözleri sonrasında Brezilyalı futbolcu kararını verdi.

AYRILIK KARARI ALDI

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Fransız basınının haberine göre; Neymar, Paris Saint - Germain yönetimiyle görüştü ve ayrılık kararı aldı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

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30 yaşındaki yıldız futbolcunun bu kararı sonrasında yeni bir macera aradığı ve kariyerinde İngiltere Premier Lig heyecanı yaşamak istediği belirtildi.

NEWCASTLE SÜRPRİZİ

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Haberde; Arap konsorsiyumunun satın aldığı Newcastle United'ın başarılı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan Neymar, 13 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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