PSG'de Neymar şoku

Paris Saint-Germain'de Neymar'ın yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Brezilyalı yıldız milli takım dönüşü adduktor ağrısı yaşadığı için Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RB Leipzig karşılaşmasında yer alamayacak.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG formasıyla 7 mücadelede yer alırken, sakatlık nedeniyle 6 maçta yer alamadı.

Arjantinli oyuncu Leandro Paredes de milli takımda sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta sahanın bir sonraki milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Fransız devinin Real Madrid'den bedelsiz kadrosuna kattığı Sergio Ramos henüz başkent ekibinin formasını giyemedi. Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu kişisel antrenörüyle bireysel çalışmalarına başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİDER

Paris Saint-Germain, Manchester City, Club Brugge ve RB Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alıyor.

İlk maçta Belçika ekibi Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan PSG, ikinci maçta Parc de Princes'de Manchester City'yi 2-0 yendi. City maçında Lionel Messi yeni takımıyla ilk golünü attı.

Fransız temsilcisi A Grubu'nda birere galibiyet ve beraberlikle ilk sırada yer alıyor.

PSG yarın sahasında Alman ekibi RB Leipzig ile 22.00'de karşılaşacak.

