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PSG'de sakatlanan Kylian Mbappe, Lens maçında forma giyemeyecek

30.04.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle yarın Lens karşısında forma giyemeyecek.

PSG'de sakatlanan Kylian Mbappe, Lens maçında forma giyemeyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, PSG ile Manchester City arasında hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında forma giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncunun baldır bölgesinden sakatlık yaşadığı ve yarın ligde Lens karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Son 4 haftasına girilen Ligue 1'deki şampiyonluk mücadelesinde PSG, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği lider Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 8, Fransa Kupası'nda ise 4 gole imza atan Mbappe'nin, Manchester City ile PSG arasında 4 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında görev alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

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