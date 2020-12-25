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PSG'de Thomas Tuchel'in ayrılık haberini uçakta aldılar!

FRANSA HABERLERİ  | 25.12.2020 23:19 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in Thomas Tuchel ile yolları ayırma kararı almasının yankıları devam ediyor. Alman teknik adamın ayrılığıyla ilginç detaylar ortaya çıktı. Fransız basını, Strarsbourg maçı sonrasında yaşananları, Tuchel ve oyuncuların gelişmelere verdiği tepkiyi ve yeni planları duyurdu.

PSG'de Thomas Tuchel'in ayrılık haberini uçakta aldılar!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yolları ayırma kararı aldı.

LİG TARİHİNİN EN İYİSİYDİ AMA...

Tuchel'in, yüzde 75.6'lık galibiyet oranıyla Ligue 1 tarihinin en başarılı teknik direktörü olmasına karşın koltuğunu koruyamaması Fransa'da şaşkınlık yarattı.
Alman teknik adamın 2018'de PSG'nin başına geçtiği ve kulüple iki lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazanmasına vurgu yapıldı.

HABERİ UÇAKTA ÖĞRENDİLER

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Fransa'dan L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint-Germainli bazı oyuncular, Strasbourg maçı sonrası Thomas Tuchel'in görevden alınmasını uçakta öğrendi.

Marquinhos, Kimpembe, Navas, Mbappe ve Verratti gibi oyuncuların ise gece 01:00 ile 02:00 arasında kulüp yöneticileriyle yapılan telefon görüşmeleri aracılığıyla bu gelişmeden haberdar oldukları belirtildi.

Bazı isimlerin bu karardan oldukça rahatsız olduğu ve zamanlamasına anlam veremedikleri kaydedildi.

WHATSAPP GRUBUNDA HAYAL KIRIKLIĞI

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Birçok oyuncunun, futbolculardan oluşan WhatsApp grubunda bu kararı tartıştığı bilgisi verildi. Özellikle Neymar'ın yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemediği vurgulandı.

MBAPPE DAYANAMADI, PAYLAŞIM YAPTI

Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

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RESMİ AÇIKLAMA NEDEN YAPILMIYOR?

Tüm bu gelişmelere rağmen PSG, Tuchel'in görevine son verildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Mbappe'nin vedası, BILD ve L'Equipe gibi önemli gazetelerin bu kararın kesin olduğunu vurgulamasına rağmen resmi duyurunun gelmemesinin sebebi olarak oyuncular ve taraftarların tepkisinin azalmasını beklenmesi şeklinde gösteriliyor.

TUCHEL İLE NEDEN YOLLAR AYRILDI?

Ayrılık kararının arkasında yatan sebepler arasında Alman çalıştırıcının ülkesinde yayın yapan Sport 1 isimli kanala verdiği röportaj ve bu demecinde kullandığı bazı ifadeler olduğu belirtildi. Söz konusu röportajdan kulüp yönetiminin hoşnut kalmadığının altı çizildi.

YERİNE POCHETTINO VE MESSI İDDİASI

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İspanya basını ise Tuchel'den boşalan koltuğu Tottenham'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino'nun dolduracağını yazdı. Hatta uzun vadede Messi'nin transferi için çalışmalar yapılacağı ve Neymar'ın da bu sayede tekrar mutlu edileceği iddia edildi.

LİGDE 1 PUAN GERİDE, DEVLER LİGİ'NDE RAKİBİ BARCELONA

Ligde 17 maçta topladığı 35 puanla Lyon ve Lille'in 1 puan gerisinde yer alan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Katalan ekibi Barcelona ile eşleşti.


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