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PSG'den Pochettino ve Zidane açıklaması

26.11.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin sportif direktörü Leonardo, Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane hakkında açıklamalarda bulundu.

PSG'den Pochettino ve Zidane açıklaması

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Pochettino ve Zidane iddialarıyla ilgili konuştu.

Pochettino için gündeme gelen Manchester United iddialarıyla ilgili konuşan Leonardo, "Gündemde yanlış bilgiler dolanıyor. Bu durumu bir netleştirelim. Pochettino'nun PSG ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Onun takımdan ayrılmasını istemiyoruz ve zaten o da hiç ayrılmak istemedi. Hiçbir kulüp Pochettino için bizimle iletişime geçmedi." dedi.

Zidane ile hiç görüşmediklerini dile getiren PSG Sportif Direktörü, "Zidane ile Paris'te büyük bir otelde herkesin gözünün önünde görüşmemizi düşünmeniz gülünç. Zidane'a bir oyuncu ve teknik direktör olarak yaptıklarından ötürü büyük saygı duyuyoruz fakat size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki hiçbir temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.

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