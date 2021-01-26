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PSG'den Sergio Ramos'a 45 milyon euroluk sözleşme

26.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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PSG'den Sergio Ramos'a 45 milyon euroluk sözleşme

Fransız devi PSG'nin Real Madrid ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu Sergio Ramos'a 3 yıl için 45 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Fransız devi PSG, Sergio Ramos ısrarını sürdürüyor. El Transistor'un haberine göre Paris Saint-Germain, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'a yıllık 15 milyon Euro'dan 3 yıllık toplam değeri 45 milyon Euro olan bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Real Madrid'in Alaba ve Mbappe hedefleri de ortadayken Sergio Ramos'a böyle bir kontrat öneremeyeceği aktarılıyor. PSG'nin ise Lionel Messi'yi de kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Neymar, Mbappe, Ramos ve Messi'yi aynı anda takımda bulundurmasının çok kolay olmayacağı belirtilmekte. Tüm bu yıldızları kadrosunda bulunduracak yapının Finansal Fair Play açısından PSG'ye sorunlar çıkarabileceği ifade ediliyor.

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