PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi. Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.
(AA)
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