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PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç

FRANSA HABERLERİ  | 11.09.2020 08:00 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1’in ilk hafta maçında Lens, sahasında Paris Saint Germain’i (PSG) konuk etti. PSG, eksik kadroyla çıktığı maçta 1-0 mağlup oldu.

PSG'den yeni sezona tatsız başlangıç

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi. Kylian Mbappe dahil 7 futbolcusu koronavirüse yakalanan PSG, Bollaert-Delelis Stadı'nda Lens'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Ignatius Ganago'nun 57. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

(AA)

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