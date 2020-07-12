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PSG gol yağdırdı: 9-0

FRANSA HABERLERİ  | 12.07.2020 23:01 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, hazırlık maçında Le Havre'yi 9-0 mağlup etti.

PSG gol yağdırdı: 9-0

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen Fransa Lig 1'de şampiyonluğunu ilan eden PSG, hazırlık maçında Lig 2 ekibi Le Havre ile karşılaştı.

Paris ekibi rakibine tam anlamıyla gol yağdırdı. As kadroya yakın mücadeye çıkan PSG'nin gollerini İcardi(2), Neymar (2), Mbappe, Sarabia (2), Gueye ve Muinga kaydetti.

Le Havre forması giyen Umut Meraş ikinci yarının başında oyuna girerken, Ertuğrul Ersoy kenara geldi.

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