PSG Inter'le Hakimi konusunda el sıkıştı

PSG'nin Interli Achraf Hakimi konusunda tüm anlaşmaları tamamladığı ve yakın zamanda imzaların açıklanacağı duyuruldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSG'nin 22 yaşındaki Faslı sağ bek Achraf Hakimi ve kulübü Inter'le anlaşmalarını tamamlandığını açıkladı.

Bonservis konusunda yapılan pazarlıklar sonucunda 60 milyon Euro'da el sıkışıldığı belirtilirken 10 milyon Euro'luk ek bonusun da anlaşmaya dahil edildiği belirtildi. Hakimi'ye ise 8 milyon Euro maaş verileceği de Romano'nun verdiği bilgiler arasında yer aldı.

Hakimi'ye ise 2026 yılına kadar sözleşme imzalatacak olan PSG'nin yıldız ismi önümüzdeki hafta içinde sağlık kontrollerinden geçirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Ayrıca Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Donnarumma'nın imzasıyla birlikte Hakimi'nin de açıklanma ihtimali bulunuyor.

Karşı konulamaz hızı ve hücuma yaptığı katkısıyla dikkat çeken Hakimi, Inter'in şampiyon olduğu geçen sezon çıktığı 45 maçta 7 gol 11 asistlik performans sergilemişti.

(SPORX)

