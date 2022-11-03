PSG, İtalya'da Juventus'u devirdi ve ikinci olarak son 16'ya kaldı! Fenerbahçe ve Trabzonspor detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son hafta mücadelesinde Juventus, Paris Saint-Germain'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kylian Mbappe ve 69. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Juventus'un tek sayısı ise 39. dakikada Leonardo Bonucci'den geldi.

Bu sonucun ardından Avrupa'da hiç mağlubiyet almayan PSG, puanını 14'e yükseltti ve grup etabını ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Juventus ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ ARASINDA YER ALABİLİR

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Juventus, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplarını ikinci sırada bitirmesi halinde temsilcilerimizin play-off'taki rakipleri arasında yer alacak.

MBAPPE, MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

PSG'de ilk golü kaydeden Kylian Mbappe, Lionel Messi'yi geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde 40 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. Lionel Messi'yi geride bırakan golün asisti, Lionel Messi'den geldi.

