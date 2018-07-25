PSG, Jerome Boateng'i bekliyor

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayabileceği bir kadro arayışında olan Frans Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, stoper mevkisini çok önemli bir isimle takviye etmeye hazırlanıyor: Jerome Boateng...

Bild'de yer alan habere göre başına eski Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel'in geçtiği PSG, Alman stoper Boateng'in transferinde sona yaklaştı. İddiaya göre Boateng ve PSG kesin anlaşmasına varırken, transferin resmiyete dökülmesi için PSG ve Bayern Münih arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.

2011'den beri Alman ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu için konuşulan bonservis bedelinin 50-60 milyon euro civarında olduğu öne sürüldü. (Goal)

