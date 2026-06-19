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PSG'li Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak

Paris Saint-Germain oyuncusu ve Fas milli takımının kaptanı Achraf Hakimi, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.

PSG'li Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Emre Şen

19 Haziran Cuma günü Fas kadrosuyla İskoçya'ya karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Hakimi, suçlamaları reddediyor. Paris Saint-Germain'in Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Mart 2023'ten bu yana suçlandığı tecavüz soruşturmasıyla ilgili hakim karşısına çıkacak.

İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

Şubat 2023'te, o tarihte 24 yaşında olan bir kadın Paris'in güneydoğusundaki Val-de-Marne bölgesinde polise gitmiş ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Hakimi, suçlamalar üzerine ceza mahkemesine sevk edilmesine yüksek mahkemede itiraz etmişti.

Mahkeme böylece Hakimi'nin itirazını reddetmiş oldu.

İLK MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Hakimi, 13 Haziran Pazar günü Brezilya'ya karşı oynanan Dünya Kupası açılış maçında Fas forması giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz psg
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