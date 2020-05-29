PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü!

PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka adeta ölümden döndü. Polonyalı kaleci ülkesi Polonya'da kullandığı lüks aracı Lamborghini'yle kaza yaptı.
Genç oyuncu kazayı yara almadan atlatırken, sarı Lamborghini ise adeta pert oldu.Fransa'da liglerin Corona virüs sebebiyle sonlandırılmasının ardından Varşova'ya giden Bulka'nın, lüks arabasıyla hızlı şekilde sürüş yaptığı belirtildi. Kazanın ise genç oyuncunun, önündeki arabayı sollamak isterken, karşı taraftan gelen başka bir arabaya çarpmamak için yoldan çıkmasıyla gerçekleştiği bildirildi. Huracan Evo Spyder mdeolindeki Lamborghini'nin değeri 300 bin dolar civarında.
Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!
'Evime döndüğüm için mutluyum'
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
'Hedeflerime yürümeye devam edeceğim'
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'ı istiyorum!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
İtalya'da koronavirüs krizi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum