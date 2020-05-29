SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü!

PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü!

FRANSA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:56 | Son Güncelleme

PSG'nin genç kalecisi Marcin Bulka, ülkesi Polonya'da çok tehlikeli bir kaza atlattı ve adeta ölümden döndü!

PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü!

PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka adeta ölümden döndü. Polonyalı kaleci ülkesi Polonya'da kullandığı lüks aracı Lamborghini'yle kaza yaptı.

5ed0fb6f66a97c65831d51c4

Genç oyuncu kazayı yara almadan atlatırken, sarı Lamborghini ise adeta pert oldu.Fransa'da liglerin Corona virüs sebebiyle sonlandırılmasının ardından Varşova'ya giden Bulka'nın, lüks arabasıyla hızlı şekilde sürüş yaptığı belirtildi. Kazanın ise genç oyuncunun, önündeki arabayı sollamak isterken, karşı taraftan gelen başka bir arabaya çarpmamak için yoldan çıkmasıyla gerçekleştiği bildirildi. Huracan Evo Spyder mdeolindeki Lamborghini'nin değeri 300 bin dolar civarında.

5ed0faa0ae298b3f2ba73929

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Fransa'da ligler devam edecekFransa'da ligler devam edecek
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

F.Bahçe ile anılan Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Silahlı kokainli fuhuş partisinde yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fransa'da liglerin tesciline flaş tepki

Fransa'da liglerin tesciline flaş tepki

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG'li kaleci Marcin Bulka ölümden döndü!

PSG'li kaleci ölümden döndü... İşte o görüntü!

Fransa'da olay maç! Canlarını hiçe saydılar

Yasa dışı maçı polis bastı!

Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

Fransa'da ligler devam edecek

Fransa'nın köklü kulüpleri, iflasın eşiğinde!

3 köklü kulüp iflasın eşiğinde

Genç futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Damien Comolli Toulouse'a başkan oluyor!

2. ligde kulüp başkanı oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.