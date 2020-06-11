PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı

PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından tatilini St Tropez'de geçiriyor. Model sevgilisi Jessica Aidi ve yakın arkadaşı Izabel Goulart ile tatil yapan Verratti, kameralara fena yakalandı.
Salgın nedeniyle Fransa dışına çıkamayan ve tatil tercihini St Tropez'den yana kullanan İtalyan orta saha, sigara içerken yakalandı.
Daha önce de birkaç kez sigara içerken yakalanan tepki çeken Verratti'nin tekrar aynı görüntüyle kameralara yansıması taraftarların isyanını artırdı. Buna karşın Verratti'nin eğlenceli tavırları dikkatten kaçmadı.
İlk kez geçen seneki Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde elele gözüken Veratti ve Aidi burada da yakın görünümleriyle dikkat çektiler. İtalyan orta saha, Laura Zazza'dan boşandıktan hemen sonra Aidi'yle birlikte olmaya başlamıştı.
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