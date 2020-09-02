PSG'li Neymar, Di Maria ve Parades'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

NEYMAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe, PSG'de koronavirüse yakalanan bir ismin Neymar olduğunu açıkladı. Diğer iki ismi de açıklayan L'Equipe, bu isimlerin Di Maria ve Parades olduğunu ifade etti.

