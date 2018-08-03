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PSG'nin Domagoj Vida için devrede olduğu iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

Fransız basını Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Domagoj Vida için PSG'nin devrede olduğunu iddia etti.

PSG'nin Domagoj Vida için devrede olduğu iddia edildi

Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Domagoj Vida için Fransa’dan şaşırtan bir iddia geldi. Le 10 Sports Dergisi, PSG’nin, 29 yaşındaki futbolcu için devrede olduğunu iddia etti.

Jerome Boateng için Bayern Münih’in kapısını çalan Fransız ekibinin, Alman futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotasını Vida’ya çevireceği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde PSG’nin hocası Thomas Tuchel, “Savunmada çok az oyuncumuz var. Bu bölgeye mutlaka transfer yapmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vida hırvatistan milli takımı dünya kupası

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