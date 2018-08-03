PSG'nin Domagoj Vida için devrede olduğu iddia edildi

Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Domagoj Vida için Fransa’dan şaşırtan bir iddia geldi. Le 10 Sports Dergisi, PSG’nin, 29 yaşındaki futbolcu için devrede olduğunu iddia etti.
Jerome Boateng için Bayern Münih’in kapısını çalan Fransız ekibinin, Alman futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotasını Vida’ya çevireceği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde PSG’nin hocası Thomas Tuchel, “Savunmada çok az oyuncumuz var. Bu bölgeye mutlaka transfer yapmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. (FANATİK)
Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrıldı
Kartal güle oynaya turladı
G.Saray'a transferde büyük şok!
Fenerbahçe, Islam Slimani için Leicester City ile anlaştı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven sıraya girdi
TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
De Laurentiis: Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Napoli'ye önerildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum