PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bir Türk! Metehan Güçlü UEFA'ya bildirildi

Türk futbolcu Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak. Listede aynı zamanda yeni transfer Leandro Paredes’de yer aldı. Öte yandan kulübün Celtic’e kiraladığı Tim Weah ile Bordeaux’a kiralanan Yacine Adli ise listeden çıkarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda İngiltere’nin Manchester United takımıyla eşleşen Paris Saint-Germain rakibiyle ilk maçını 12 Şubat günü oynayacak.
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