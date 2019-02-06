SPOR

PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bir Türk! Metehan Güçlü UEFA'ya bildirildi

FRANSA HABERLERİ  | 06.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'de birinci sırada yer alan Paris Saint-Germain'de Metehan Güçlü, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bir Türk! Metehan Güçlü UEFA'ya bildirildi

Türk futbolcu Metehan Güçlü, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak. Listede aynı zamanda yeni transfer Leandro Paredes’de yer aldı. Öte yandan kulübün Celtic’e kiraladığı Tim Weah ile Bordeaux’a kiralanan Yacine Adli ise listeden çıkarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda İngiltere’nin Manchester United takımıyla eşleşen Paris Saint-Germain rakibiyle ilk maçını 12 Şubat günü oynayacak.

AW294996_03


PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
PSG'de Neymar depremi!PSG'de Neymar depremi!
Neymar sezonu kapatabilirNeymar sezonu kapatabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa psg Metehan Güçlü uefa Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Ve Mata açıklaması geldi

Ve Mata açıklaması geldi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Fatih Terim'in babası hayatını kaybetti

Fatih Terim'in babası hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe sorusuna yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sala için olay yaratan iddia!

Sala için olay yaratan iddia!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Pepe İngiliz devini reddetti!

Pepe İngiliz devini reddetti!

Türk işçilerin takımı kupaya veda etti

Türk işçilerin takımı kupaya veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bir Türk! Metehan Güçlü UEFA'ya bildirildi

Metehan Güçlü PSG’nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda

PSG'de Neymar 2,5 ay sahalardan uzak kalacak

PSG'de Neymar depremi!

PSG'de Neymar'ın ayak kemiğinde kırık tespit edildi

Neymar sezonu kapatabilir

Monaco, Gelson Martins'i sezon sonuna kadar kiraladı

Atletico'dan Monaco'ya gitti

Monaco, Thierry Henry'nin yetkilerini elinden aldı

Henry dönemi sona eriyor

Marsilya, Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Balotelli resmen Marsilya'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.